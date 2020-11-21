Байден встретился с лидерами демократов в Конгрессе США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден провел личную встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителей «переходной» команды политика.

По данным телекомпании, в ходе встречи в Уилмингтоне Байден выразил надежду на тесное сотрудничество с демократами в Конгрессе США после предполагаемой инаугурации, которая намечена на 20 января 2021 года, а также выразил готовность проводить встречи с законодателями в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

«Мой дом – ваш дом», – заявил Байден в беседе с Пелоси и Шумером.

Ранее Байден попросил сторонников внести вклад в финансирование деятельности «переходной команды» в условиях отсутствия доступа к государственному финансированию.

Накануне Байден допустил возможность подачи иска к администрации Трампа и Управлению общих служб США в связи с отказом объявить политика избранным президентом США.

Ранее глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась объявить Байдена избранным американским президентом, что автоматически лишило политика возможности получить государственное финансирование на формирование новой администрации.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД