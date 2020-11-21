Байден объявил сбор средств на финансирование «переходной команды»

Демократ Джозеф Байден обратился к сторонникам с просьбой внести вклад в финансирование деятельности «переходной команды» в условиях отсутствия доступа к государственному финансированию.

«Вот как обстоят дела: поскольку президент [США Дональд] Трамп отказывается уступить и затягивает передачу [власти], мы должны финансировать [этот процесс] самостоятельно и нуждаемся в вашей помощи. Если у вас есть возможность, внесите свой вклад в финансирование переходной команды Байдена – Харрис», – говорится в сообщении на странице Байдена в Twitter.

Накануне Байден допустил возможность подачи иска к администрации Трампа и Управлению общих служб США в связи с отказом объявить политика избранным президентом США.

Ранее глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась объявить Байдена избранным американским президентом, что автоматически лишило политика возможности получить государственное финансирование на формирование новой администрации.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как американская чиновница преградила Байдену путь к власти.

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