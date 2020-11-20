У хранилища Нацбанка Белоруссии заметили грузовики с российскими номерами

У центрального хранилища Нацбанка Белоруссии на улице Могилевской в Минске во вторник заметили грузовые автомобили синего цвета с белой полосой и надписью «Спецсвязь» с российскими номерами, сообщили белорусские СМИ.

По словам источников издания, грузовые автомобили синего цвета с белой полосой и надписью «Спецсвязь» заметили в Минске 17 ноября. Как отмечает издание, российская компания «Спецсвязь» специализируется на доставке специальной корреспонденции и особо опасных грузов по России и СНГ. Перевозят грузы в том числе бронированными автомобилями, авиатранспортом, поездами. Компания доставляет среди прочего наличные деньги, ценные бумаги, опасные грузы, продукцию военного назначения, предметы искусства, отправления с грифом секретности, сообщает finance.tut.by.

«Машины доставили монеты номиналом 20 копеек. Это плановая работа по обеспечению наличного денежного оборота», – сообщили в Нацбанке Белоруссии. Как пояснил финансовый регулятор республики, монеты этого номинала пользуются спросом, часть из них выходит из оборота, поэтому требуется пополнение. В Нацбанке Белоруссии также уточнили, что монеты чеканились на Московском монетном дворе, поэтому доставили их из России.

При этом издание утверждает, что примерно месяц назад в Минске уже наблюдали грузовые автомобили с российскими номерами и надписью «Спецсвязь». Тогда в Нацбанке Белоруссии пояснили, что спецтранспорт доставил монеты номиналом 20 копеек и 1 рубль.

Издание также напоминает, что монеты, которые ввели в Белоруссии в обращение с 1 июля 2016 года, отчеканили на Литовском монетном дворе и монетном дворе «Кремница» в Словакии. А новые, чтобы восполнить выбывшие из оборота, чеканили уже в России.

Ранее в пятницу страны Балтии расширили санкции против Белоруссии. Днем ранее министры иностранных дел Евросоюза одобрили работу над новым списком санкций против Белоруссии. В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС больше не переведет властям Белоруссии «ни единого евро», все деньги теперь будут передавать неправительственным организациям в республике.

В начале ноября ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа.

Напомним также, в начале сентября МВФ отказал Белоруссии в кредите.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в санкциях Евросоюза против Лукашенко.