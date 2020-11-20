Путин выразил соболезнования в связи с кончиной патриарха Сербского

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Сербии Александару Вучичу в связи со смертью патриарха Сербского Иринея.

«Примите глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой – кончиной его Святейшества Патриарха Сербского Иринея. Многолетняя пастырская деятельность предстоятеля снискала ему заслуженный авторитет на родине и за рубежом. Трудно переоценить его усилия, направленные на продвижение высоких духовных ценностей и на укрепление единства православного мира», – приводятся слова российского лидера на сайте Кремля.

Также Путин передал слова сочувствия и поддержки священнослужителям Сербской православной церкви и сербскому народу.

Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился о патриархе Иринее и митрополите Казанском и Татарстанском Феофане п(Ашуркове), которые умерли в пятницу утром. «20 ноября святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. За литургией святейший владыка вознес сугубые молитвы о новопреставленных святейшем Патриархе Сербском Иринее и митрополите Казанском и Татарстанском Феофане, скончавшихся сегодня утром», – сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Ранее сообщалось, что Патриарх Ириней умер в пятницу утром в возрасте 90 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. В ночь на пятницу заразившийся коронавирусом патриарх в тяжелом состоянии был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В начале октября патриарх Московский и всея Руси отменил визит в Троице-Сергиеву лавру после контакта с больным коронавирусом. 29 октября патриарх Кирилл вышел из карантина.

Кроме того, 4 мая в Москве умер бывший Астраханский и Камызякский митрополит Иона. 26 апреля в Курске умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.

Напомним, 10 ноября от вызванных коронавирусом осложнений умерла настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря в Нижегородской области игуменья Михаила.