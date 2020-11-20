Патриарха сербского Иринея подключили к ИВЛ

Заразившийся коронавирусом патриарх сербский Ириней в тяжелом состоянии подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили местные СМИ.

По данным сербского информагентства Танюг, в четверг поздно вечером президент Сербии Александар Вучич посетил военно-медицинский центр «Карабурма», в котором на лечении находится патриарх сербский. По словам врачей, Ириней находится в очень тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, передает ТАСС.

Коронавирус был выявлен у патриарха сербского 4 ноября, на следующий день после этого он был госпитализирован в военно-медицинский центр «Карабурма».

Напомним, 10 ноября от вызванных коронавирусом осложнений умерла настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря в Нижегородской области игуменья Михаила.

В начале октября патриарх Московский и вся Руси отменил визит в Троице-Сергиеву лавру после контакта с больным коронавирусом. 29 октября патриарх Кирилл вышел из карантина.

Кроме того, 4 мая в Москве умер бывший Астраханский и Камызякский митрополит Иона. 26 апреля в Курске умер епископ Железногорский и Льговский Вениамин.