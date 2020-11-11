Настоятельница Макарьевского монастыря умерла из-за коронавируса

Настоятельница Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря в Нижегородской области игуменья Михаила скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил Московский патриархат.

Игуменья Михаила скончалась 10 ноября на 66-м году жизни. Она была первой игуменьей обители после возвращения ее церкви и провела в монастыре почти 30 лет. Как сообщила Лысковская епархия, отпевать игуменью будет епископ Лысковский и Лукояновский Силуан. Отпевание проведут 13 ноября, передает РИА «Новости».

Как заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, игуменья Михаила с начала 1990-х годов «занималась возрождением духовной жизни и архитектурного облика монастыря». Ее стараниями «за небольшой промежуток времени удалось восстановить храмы, жилые корпуса, возобновить регулярную богослужебную жизнь». Игуменья много времени посвящала заботе о девочках, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся при монастыре. Для детей был построен отдельный корпус. Кроме того, отмечается, что «многочисленных паломников и трудников» встречали с заботой, они «получали кров и питание».

Напомним, в регионе зафиксировано 46100 случаев COVID-19, вылечились 38790 человек, 919 человек умерли. Учащиеся школ Нижегородской области с 5 ноября перешли на дистанционное обучение.