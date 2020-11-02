Нижегородских старшеклассников перевели на удаленку

Учащиеся школ Нижегородской области с 5 ноября переходят на дистанционное обучение, сообщил глава региона Глеб Никитин.

Речь идет о школьниках 6-11 классов, которые будут учиться удаленно как по основной программе, так и по программам дополнительного образования, сообщил губернатор в Instagram.

При этом Никитин подчеркнул, что при отсутствии технических возможностей организовать дистанционное обучение некоторые классы смогут проводить занятия в школе по решению муниципальных властей. Также глава региона отметил, что детские сады продолжаь работу в прежнем режиме, а работа вузов и техникумов будет организована по усмотрению руководств учреждений.

По информации Министерства просвещения России, число ушедших на карантин российских школ сократилось с 44 до шести, что составляет только 0,02% от общего количества средних образовательных учреждений в стране. Среди отдельных классов закрыты на карантин лишь 0,25% от общего количества, передает РИА «Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после перевода старших классов школ в Москве на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей. Он также сообщил, что власти столицы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.

В Подмосковье школьники смогут перейти на удаленку по желанию.