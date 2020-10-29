Школьники в Подмосковье по желанию смогут перейти на удаленку

В Подмосковье школьники по желанию родителей смогут перейти на дистанционное обучение из-за пандемии, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы не закрываем детские сады и школы – они работают, но если вдруг есть какие-то страхи, то можно оставить ребенка дома», – сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

В свою очередь министр образования Московской области Ирина Каклюгина пояснила, что если из класса в 25 человек двое детей перейдут на домашнее обучение, то задания они будут получать через Школьный портал.

«Учитель во второй половине дня собирает их на короткие консультации, чтобы дать какие-то вводные установки посредством Zoom или любой другой платформы, которые мы уже весной использовали. Здесь у нас уже система отработана. Понимание у всех директоров есть», – пояснила Каклюгина.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что после перевода старших классов школ в Москве на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей. Он также сообщил, что власти Москвы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.

На прошлой неделе Собянин заявил, что в Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.