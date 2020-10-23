В Москве замедлилось распространение коронавируса

В Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу в эфире российского телевидения.

«Эпидемия замедляется. Рост идет, но более медленными темпами. Нет такого взрывного роста», – сказал мэр в эфире «России 1», передает ТАСС.

От недели к неделе снижается динамика по таким показателям, как заболеваемость, госпитализация, количество пациентов с коронавирусной пневмонией. «По ряду показателей она (динамика роста) была в районе 50-60%, потом 30%, последнюю неделю была 15%. Эту неделю, надеюсь, что она будет не больше», – заявил Собянин.

Он добавил, что ситуация с распространением заболевания все же остается сложной, но руководство города постаралось не ограничивать деятельность экономики даже в период роста.

«Максимально постарались даже в период роста эпидемии коронавируса не ограничивать деятельность секторов экономики, чтобы максимально оградить от убытков, проблем, связанных с экономикой. Но и в том числе по вашим предложениям мы обеспечили финансирование всего бюджетного сектора таким образом, чтобы заработная плата по здравоохранению, образованию, культуре в этот период времени, несмотря на то, что доходы там значительно упали, особенно в культуре, оставалась на прежнем уровне, вне зависимости от количества посетителей, внебюджетных доходов и так далее», – приводит слова Собянина РИА «Новости».

Глава города выразил надежду, что Москве удастся справиться с пандемией.

Ранее начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков заявил, что соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод сотрудников на удаленку в столице позволят не вводить более строгие ограничения.