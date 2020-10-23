Власти Москвы назвали способ избежать более строгих карантинных мер

Соблюдение масочно-перчаточного режима и перевод сотрудников на удаленку в Москве позволят не вводить более строгие ограничения, сообщил начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«Соблюдение всех мер и требований, установленных правительством Москвы, поможет справиться нам с этой непростой эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничительных мероприятий, как это произошло во многих странах», – передает ТАСС слова Данчикова.

По его словам, более 12 тыс. организаций были привлечены к административной ответственности за нарушения противоэпидемических мер с 1 сентября.

«А сотрудниками Роспотребнадзора за выявленные нарушения остановлена деятельность более 160 организаций», – сказал Данчиков.

Напомним, в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские власти не исключают дальнейших точечных ограничений на фоне распространения коронавируса, но не видят необходимости в принятии более жестких мер.