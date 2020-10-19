Собянин не исключил дальнейших ограничений из-за коронавируса

Московские власти не исключают дальнейших точечных ограничений на фоне распространения коронавируса, но не видят необходимости в принятии более жестких мер, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я не вижу необходимости для принятия более жестких мер, хотя отдельные точечные решения исключать нельзя. Наоборот, с понедельника мы возвращаем в школы учащихся 1-5 классов. Риск заражения в этой группе меньше вреда, который наносит младшеклассникам отсутствие возможности ходить в школу», – написал Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что в Москве будут проводиться проверки фактического соблюдения режима дистанционной работы.

Также он добавил, что проверки бизнеса на соблюдение мер профилактики коронавируса не являются разовой акцией, они сохраняться до конца эпидемии.

По его словам, оптимальная стратегия борьбы с коронавирусом заключается в том, чтобы «найти средний путь» между закрытием города и отказом от каких-либо ограничений.

Он добавил, что крайние меры, вроде введения комендантского часа или полного закрытия города, запрета передвижения по нему «для нас абсолютно неприемлемы и невозможны».

Вместе с тем Собянин подчеркнул, что ситуацию с распространением коронавируса в Москве удается взять под контроль.

«Нынешняя неделя принесла не только рост числа госпитализаций, но и первые признаки того, что ситуацию с распространением инфекции удается взять под контроль», – отметил он.

По его словам, в декабре-январе в Москве начнется массовая вакцинация от коронавируса. Он добавил, что массовая вакцинация станет «окончательной победой над пандемией».

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что наличие у пассажиров масок и перчаток со следующей недели будет проверяться на всех станциях метро Москвы.

За минувшие сутки в России выявлено 15099 случаев коронавируса в 84 регионах, общее число выявленных случаев в стране составило 1 млн 399 тыс. 334.

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