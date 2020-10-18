Москвичей предупредили об усилении контроля за ношением масок в транспорте

Наличие у пассажиров масок и перчаток со следующей недели будет проверяться на всех станциях метро Москвы, сообщил столичный департамент транспорта.

«На предстоящей неделе усилим контроль за ношением масок и перчаток в городском транспорте. Проверки будут на 100% станций мосметро, в вагонах пройдут совместные рейды ГКУ «Организатор перевозок» и полиции», – сообщил дептранс в Telegram.

Отмечается, что строже будут проверять ношение средств индивидуальной защиты в автобусах, электробусах, трамваях и на МЦД.

«Пожалуйста, если поездка необходима – подготовьтесь к ней заранее и выполните всего два простых условия: наденьте маску и перчатки. Это поможет сберечь ваше здоровье и не подвергать опасности других пассажиров», – говорится в сообщении.

Москвичам рекомендуют не ездить в транспорте без острой необходимости и, особенно, если чувствуется недомогание.

Ранее власти Ивановской области ужесточили масочный режим из-за распространения COVID-19 и ввели с 19 октября обязательное ношение средств защиты в общественных местах, в том числе на улице и в подъездах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности.

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