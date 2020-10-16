Жителей Ивановской области обязали носить маски на улице и в подъездах

Власти Ивановской области ужесточили масочный режим из-за распространения COVID-19 и ввели с 19 октября обязательное ношение средств защиты в общественных местах, в том числе на улице и в подъездах, сообщила пресс-служба правительства региона.

«С понедельника, 19 октября, жители Ивановской области должны использовать средства защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и рук – перчатки или антисептики – при нахождении в общественном транспорте, включая легковое такси, нежилых зданиях строениях, сооружениях, подъездах жилых домов», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Ношение маски обязательно на улице при контакте с другими людьми, за исключением совместно проживающих в одном помещении граждан», – добавили в пресс-службе.

Со ссылкой на главу регионального Роспотребнадзора Павла Колесника отмечается, что расширенные нормы в отношении использования масок введены по ряду причин, среди которых значительный ежедневный прирост случаев коронавируса, приближение пика сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также погодные условия, способствующие распространению вируса.

Также пресс-служба уточнила, что ношение маски необязательно в точках общественного питания при приеме пищи, в школьных классах во время уроков, в спортивных учреждениях и фитнес-клубах во время тренировок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет число выявленных случаев коронавируса, остановить распространение COVID-19 можно только соблюдая все меры безопасности.

За последние сутки в России выявлено 15 тыс. 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.