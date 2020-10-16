Кремль обеспокоился статистикой по коронавирусу в России

Кремль обеспокоен статистикой по коронавирусу в России, но ситуация находится под контролем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, в Кремле обеспокоены подобной статистикой. Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно. Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, насколько в Кремле обеспокоены статистикой и удается ли держать ситуацию под контролем.

«Ситуация находится под контролем, несмотря на такую печальную динамику», – добавил он.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 15 150 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 369 313 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 056 582 человек, из них 8485 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 232 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 23 723 человек.

Накануне, 15 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 754. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1396.

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