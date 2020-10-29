Собянин раскрыл эффект от перехода на удаленку

После перевода старших классов школ в Москве на удаленную учебу вдвое снизилось число выявленных случаев коронавируса у детей, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«После того как мы прошли через двухнедельные каникулы, и старшеклассники перешли на дистанционку, у нас резко уменьшилось количество детей, которые заражены коронавирусом. Сегодня доля вновь заболевших детей уменьшилась в два раза. И количество классов на карантине тоже в разы уменьшилось», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости». По словам мэра, те меры, которые были приняты в школьной среде, дают свои результаты.

Он также сообщил, что власти Москвы не собираются держать школьников на удаленной учебе месяцами, при первой возможности старшеклассников вернут в школы, чтобы они получали полноценное образование.

Собянин отметил, что около 40% сотрудников правительства Москвы находятся на больничном, в отпуске или работают удаленно.

Он добавил, что на рабочих местах отсутствуют порядка 30% сотрудников учреждений, подведомственных правительству Москвы. «Так что мы, конечно, соблюдаем требования, которые выставляем для других организаций», – заключил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что в Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.