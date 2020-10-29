Патриарх Кирилл вышел из карантина

Патриарх всея Руси Кирилл не заболел COVID-19 и вышел из карантина, сообщил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Сейчас патриарх продолжает работать. У предстоятеля РПЦ хорошее самочувствие, он соблюдает предписания врачей, сказал Легойда, слова которого передает «Царьград».

Легойда добавил, что введенные ограничительные меры в России не остановили работу РПЦ. Священники, по его словам, применяют дистанционные технологии.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус у патриарха Кирилла отрицательный.