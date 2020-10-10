Оказался отрицательным тест на коронавирус у патриарха Кирилла

Тест на коронавирус у патриарха Московского и всея Руси Кирилла отрицательный, сообщил в субботу председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион на телеканале «Россия24».

«Патриарх чувствует себя хорошо, тесты у него отрицательные. Но правила распространяются на всех, исключений из правил быть не может, и если существует правило 14-дневного карантина, то его приходится выдерживать всем, начиная от патриарха и кончая самым скромным псаломщиком», – передает ТАСС его слова.

Ранее патриарх Московский и вся Руси заявил, что отменил свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, поскольку находился на карантине после контакта с больным коронавирусом. Патриарх напомнил, что «текущая пандемия – это серьезное испытание, которое дает нам возможность убедиться в силе молитвы и требует от нас усугубления личных духовных подвигов ради избавления нашего народа от губительного поветрия».

Кроме того, он заявил, что время распространения коронавируса – это, возможно, «последний звонок» для человечества, призывающий людей обратиться к духовной жизни.