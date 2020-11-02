Разработчик «Ярса» и «Булавы» оценил потенциал ядерных сил России

Генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ), создатель стратегических ракетных комплексов «Тополь», «Ярс» и «Булава», академик РАН Юрий Соломонов выразил уверенность, что потенциал ядерных сил России «гарантированно избыточен».

«Стратегические ядерные силы должны решать задачу обеспечения национальной безопасности государства. Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен», – приводит слова генконструктора МИТ РИА «Новости».

Вместе с тем он отметил, что вооружение есть вооружение и остановить его совершенствование просто невозможно. «Речь должна идти не о соревновательности в этом процессе, не о политике, а о минимальной разумной достаточности. При этом минимальная разумная достаточность определяется, прежде всего, критерием, о котором я неоднократно говорил на всех уровнях, включая самый верхний. Имею в виду использование универсального критерия «стоимость – эффективность», – заявил Соломонов в интервью, которое будет опубликовано в ближайшем номере журнала «Национальная оборона».

Напомним, в сентябре самое восточное в России ракетное соединение РВСН перевооружили на мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс».

В ноябре 2017 года командующий РВСН генерал Сергей Каракаев сообщил, что все дивизии РВСН, имеющие на вооружении мобильные пусковые установки, до 2026 года будут перевооружены на стратегические ракетные комплексы «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной разделяющейся головной частью.