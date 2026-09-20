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В Южном Судане впервые открылся участок для голосования на выборах Госдумы
В посольстве России в Южном Судане впервые открылся избирательный участок для голосования на выборах депутатов Государственной думы, сообщили в посольстве.
Избирательный участок начал работу на территории российской дипмиссии, передает РИА «Новости». Перед началом голосования сотрудники посольства торжественно исполнили государственный гимн.
«В посольстве России в Южном Судане впервые в истории самой молодой страны в мире открылся избирательный участок №8257 в связи с проведением выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва», – заявили представители ведомства.
Дипломаты подчеркнули уникальность события для двусторонних отношений. Ранее граждане России не имели возможности проголосовать на территории этого африканского государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки для голосования на выборах депутатов Госдумы открылись в КНДР.
Российские дипломаты впервые организовали досрочное голосование в ливийском Бенгази.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на территории России стартовали на Камчатке.