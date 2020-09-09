Самое восточное соединение РВСН перевооружили на «Ярсы»

Иркутское ракетное соединение – самое восточное в РВСН – полностью перевооружили на мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», сообщили в Минобороны.

«Ярс» и его модернизированные версии призваны усилить возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания.

«Делегация Общественного совета при Министерстве обороны РФ совершила рабочую поездку в самое восточное соединение РВСН – Иркутскую ракетную дивизию. Данное соединение полностью перевооружено на мобильный ракетный комплекс «Ярс», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Напомним, в ноябре 2017 года командующий РВСН генерал Сергей Каракаев сообщил, что все дивизии РВСН, имеющие на вооружении мобильные пусковые установки, до 2026 года будут перевооружены на стратегические ракетные комплексы «Ярс» с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной разделяющейся головной частью.

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