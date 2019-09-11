МРК «Тайфун» заложили в Татарстане

Церемония закладки малого ракетного корабля проекта 22800 «Тайфун» прошла на Зеленодольском заводе им. Горького.

«Этот корабль – пятый в серии – строит для ВМФ корпорация «Ак Барс». Корабль этого проекта безусловно является уникальным. Сегодня ВМФ находится на стадии своего активного развития. Наряду с серийным строительством малых ракетных кораблей, патрульных, противоминных кораблей ведется строительство кораблей крупного водоизмещения. Строящиеся классы кораблей крупного и малого водоизмещения позволяют нам иметь самодостаточные надводные силы», – передает ТАСС слова главнокомандующий ВМФ России адмирал Николая Евменова.

Название «Тайфун» изначально присвоили первому серийному МРК проекта 22800, который был заложен в 2015 году на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Позже судно переименовали в «Советск». Корабль должен войти в состав ВМФ в 2019 году.

МРК проекта 22800 имеют на вооружении ударный ракетный комплекс «Калибр-НК».

В декабре 2018 года головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи», оснащенный комплексом «Калибр», был принят в состав Военно-морского флота.

Напомним, накануне пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода сообщила, что пятый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Каракурт» получил наименование «Тайфун».

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