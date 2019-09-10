Пятый МРК с «Калибром» получил название «Тайфун»

Пятый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Каракурт» получил наименование «Тайфун», сообщила пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода.

«На АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» состоится торжественная церемония закладки корпуса пятого в серии МРК проекта 22800, которому приказом главкома ВМФ России присвоено наименование «Тайфун», – сообщило предприятие, передает ТАСС.

Название «Тайфун» изначально присвоили первому серийному МРК проекта 22800, который был заложен в 2015 году на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». Позже судно переименовали в «Советск». Корабль должен войти в состав ВМФ в 2019 году.

МРК проекта 22800 имеют на вооружении ударный ракетный комплекс «Калибр-НК».

В декабре 2018 года головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи», оснащенный комплексом «Калибр», был принят в состав Военно-морского флота России.