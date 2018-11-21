МРК «Мытищи» с комплексом «Калибр» принят в состав Балтфлота

Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи», оснащенный комплексом «Калибр», был принят в состав Военно-морского флота России, торжественная церемония подъема военно-морского флага прошла в Балтийске в понедельник.

«Новейший МРК проекта 22800 «Мытищи» передан ВМФ. На корабле, построенном для Балтийского флота на судостроительном заводе «Пелла», состоялся торжественный ритуал первого подъема Андреевского флага. Под звуки государственного гимна России он взвился на флагштоке», – сообщили в пресс-службе Балтийского флота, передает ТАСС.

Также там отметили, что приказом Главнокомандующего ВМФ адмирала Владимира Королева корабль был включен в боевой состав. Церемония прошла с участием представителей завода и командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.

«Мытищи» будет нести службу в бригаде ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье корабль завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря, испытательные ракетные пуски успешно прошли в Баренцевом море.

МРК проекта 22800 – это серия российских многоцелевых кораблей ближней морской зоны, разработанная Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Они имеют водоизмещение порядка 800 тонн, их скорость достигает 30 узлов.

Корабль прошел государственные испытания в Баренцевом море, он успешно произвел испытательные ракетные пуски.