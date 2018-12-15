Новейший корабль «Мытищи» завершил госиспытания

Головной малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания и вскоре будет передан в состав Военно-морского флота, сообщили в Минобороны.

Корабль передадут в ВМФ 17 декабря, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что МРК «Мытищи» успешно произвел испытательные ракетные пуски. На корабле проверили работу систем жизнеобеспечения, двигательной установки, энергетика.

«Корабль показал отличную мореходность при маневрировании в северных широтах», – говорится в сообщении.

Заключительный этап госиспытаний прошел в Баренцевом море.

Корабль «Мытищи» построен на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Пелла». Корабли проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость – свыше 30 узлов.

Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами, могут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.