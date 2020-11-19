Лавров провел переговоры с новым главой МИД Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном перспективы двустороннего взаимодействия.

«Глава российского МИД поздравил армянского коллегу с назначением на должность. Руководители внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также график предстоящих контактов», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Также главы ведомств обменялись мнениями о реализации договоренностей президентов России, Армении и Азербайджана от 9 ноября.

Напомним, 16 ноября премьер Армении Никол Пашинян решил отправить в отставку главу МИД республики Зограба Мнацаканяна, он назначил Айвазяна 18 ноября на пост министра.