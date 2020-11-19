Названы самые популярные в 2020 году пароли

В 2020 году пользователи предпочитают простые и легкие в запоминании пароли, не обращая внимания на вопросы безопасности данных, выяснили аналитики компании по управлению паролями NordPass.

Рейтинг из 200 самых распространенных паролей первые пять строчек заняли такие сочетания, как «123456789», «picture1», «password» и «12345678». Самым популярным паролем оказался «123456», который только за 2020 год был взломан более 23 млн раз, передает РИА «Новости».

При этом аналитики отметили, что пользователи предпочитают простые пароли, ведь их проще запомнить. Ради удобства многие используют для защиты аккаунтов нецензурные слова, числа, имена и еду.

Ранее сообщалось о новом виде мошенничества в интернете с помощью сериалов Netflix.