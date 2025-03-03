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    Новая политика США сказалась на действиях НАТО в Балтийском море
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    Западный дипломат признал работу миссии ОБСЕ в Донбассе на ВСУ
    FT: Оператор «Северного потока 2» планирует возобновить работу через инвесторов США
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»
    Туск заявил о разногласиях по активам России на встрече в Лондоне
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    WP: Европа обеспокоена возможным выводом американских войск
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Трамп закатал Зеленского в ковер

    Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.

    31 комментарий
    Антон Беликов Антон Беликов В Белом доме умер ничтожный актер

    Американцы показали на весь мир шоу, на котором заезжему провинциальному комедианту указали на его реальное место в пищевой цепочке.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Европейский Рейх будет воевать без поддержки Вашингтона

    Хитрый Трамп, спровоцировав Зеленского на истерику, технично уходит из украинской истории. Зеленскому американцы помогать более не будут, как и Украине в целом.

    22 комментария
    3 марта 2025, 06:12 • Новости дня

    Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто

    Зеленский не исключил участия в выборах президента Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для его отстранения от власти нужно будет не только провести выборы на Украине, но и не допустить его участия.

    Зеленский заявил, что что «сменить» его «будет непросто», для этого недостаточно будет провести выборы. «Потребуется не допустить моего участия. А это будет немного сложнее», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО. Новым поводом для разговоров о его отставке стала публичная ссора Зеленского с президентом США прямо в Белом доме.


    2 марта 2025, 18:01 • Новости дня
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    Уолтц обозначил требования США к президенту Украины
    @ Annabelle Gordon/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты заинтересованы в украинском лидере, способном вести переговоры как с Вашингтоном, так и с Москвой, что является важным условием урегулирования конфликта в стране, заявил в интервью телеканалу CNN помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

    США хотят видеть на Украине лидера, способного к эффективным переговорам с Вашингтоном и Москвой, сообщает ТАСС. Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью CNN выразил озабоченность тем, что действующий президент Украины Владимир Зеленский может не соответствовать этим требованиям.

    Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты нуждаются в лидере, который способен вести дела с обеими сторонами, и отметил, что если личные или политические мотивы Зеленского будут препятствовать достижению мира, это станет серьезной проблемой для США.

    «Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами, и если станет ясно, что личные или политические мотивы Зеленского не соответствуют цели прекращения боев в его стране, то, я думаю, у нас будет настоящая проблема», – заявил Уолтц в ответ на вопрос ведущей о том, хочет ли президент США Дональд Трамп отставки Зеленского.

    По мнению Уолтца, для урегулирования конфликта на Украине необходимо иметь партнера, который будет открыт для диалога и сможет принимать взвешенные решения как в отношениях с США, так и с Россией.

    Ранее американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США Илон Маск обвинил Зеленского в бесчеловечности из-за отказа президента Украины заключить мирное соглашение.

    В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский стал предателем еврейского народа и превратился в «нациста», изменив свою политическую линию. Как писала газета ВЗГЛЯД, в администрации президента США возмущены высказываниями Зеленского в адрес президента США, что усиливает конфликт между Вашингтоном и Киевом.

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    2 марта 2025, 23:29 • Новости дня
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    Стармер и Шольц отвергли российскую позицию по урегулированию на Украине
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна участвовать в соглашении о прекращении огня на Украине, но не диктовать условия безопасности, заявил премьер Великобритании Кир Стармер. Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал отвергнуть российскую позицию.

    «В конечном счете сделка, конечно, должна включать Россию», – приводит слова Стармера ТАСС.

    Однако, по мнению Стармера, Россия не должна «диктовать условия любых гарантий безопасности», прежде чем стороны «дойдут» до соглашение. «Иначе мы не добьемся никакого прогресса», – добавил глава британского правительства.

    Канцлер Германии Олаф Шольц на неформальном саммите в Лондоне заявил, что российская позиция не должна быть принята в ходе переговоров. Он отметил важность поддержки Украины и подчеркнул, что необходимо ее поддерживать как финансово, так и военными средствами, передает РИА «Новости».

    «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию... И она должна будет оставаться большой и в мирное время, далеко превосходя экономический потенциал Украины», – подчеркнул канцлер Германии. Он также добавил, что архитектура безопасности должна строиться вокруг этого принципа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стармер провел встречу с лидерами европейских стран в Лондоне, где обсуждались вопросы коллективной безопасности Европы и ситуация на Украине. Стармер объявил о выделении более 2 млрд долларов Украине на военные закупки, включая 5 тыс. ракет для ПВО.

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    2 марта 2025, 16:10 • Видео
    Ким готовит ядерный удар

    Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

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    3 марта 2025, 02:47 • Новости дня
    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после удара «Искандера»

    На Украине подтвердили массовую гибель солдат ВСУ после «прилета» «Искандера» по полигону в Днепропетровской области

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие вооруженных сил Украины погибли во время построения на полигоне в Днепропетровской области Украины, по которому был нанесен российский удар, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Украинские СМИ и пользователи соцсетей сообщают о массовой гибели солдат ВСУ.

    «Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения», – приводит слова Безуглой ТАСС.

    Она подчеркнула, что построения проводятся каждый день. При этом никто не несет ответственности, а главком ВСУ Александр Сырский «остается на должности», заявила Безуглая.

    Бывший нардеп Игорь Мосийчук (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), слова которого приводят украинские СМИ, заявил, что «во время построения (наверное?) по наводке вражеского беспилотника-разведчика прилетела российская баллистическая ракета «Искандер» в результате чего погибло и было ранено большое количество» украинских военных.

    «Украина официально этого не комментировала. О ракетном ударе по Днепропетровской области вчера не сообщалось. Хотя в течение дня Воздушные силы ВСУ несколько раз объявляли ракетную угрозу для Днепропетровской области», – пишут украинские СМИ.

    Отмечается, что «паблики пишут о массовой гибели солдат ВСУ».

    Напомним, Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удар по полигону ВСУ в Днепропетровской области с использованием ОТРК «Искандер», в результате чего были уничтожены до 150 бойцов, включая до 30 иностранных инструкторов.

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    3 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий

    Зеленский заявил об отказе Украины подписывать мирное соглашение с потерей территорий

    Зеленский отказался соглашаться с потерей Украиной территорий
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не готов подписать мирное соглашение, предусматривающее потерю территорий, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что подобное соглашение могло бы стать источником будущей напряженности и конфликтов. Он подчеркнул, что страны, поддерживающие Украину или желающие выступить в роли «посредников», согласны, что конфликт должен завершиться в соответствии с позицией Киева, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

    По его словам, если конфликт завершится не так, как считает правильным украинская сторона, «будет лишь вопросом времени, прежде чем люди захотят восстановить справедливость». «Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», – заверил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что уважение к политическим реалиям, включая территориальные, является обязательным для урегулирования. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании заявил, что Украина безвозвратно потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.

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    2 марта 2025, 23:59 • Новости дня
    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила превратить Украину в неперевариваемого «стального дикобраза»

    Глава Еврокомиссии призвала превратить Украину в «стального дикобраза»
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    На саммите в Лондоне фон дер Ляйен сказала, что ЕС и НАТО должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник», передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС и НАТО должны обеспечить Украине поставки оружия, экономическую и финансовую помощь, а также гарантии безопасности и поддержку энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, она призвала страны ЕС к срочному вооружению Европы и запустить новую гонку обычных вооружений. На ее взгляд, европейцы должны инвестировать в оборону и поддерживать рост военной промышленности.

    Фон дер Ляйен также объявила о намерении изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС. Это позволит странам союза увеличить государственные инвестиции в производство оружия.

    Данные предложения будут обсуждаться на саммите в Брюсселе 6 марта.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал не допустить повторения на Украине минских договоренностей или «афганского» сценария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.

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    2 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейский саммит по Украине стартовал в Лондоне
    Европейский саммит по Украине стартовал в Лондоне
    @ Christophe Ena/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Лондоне стартовал европейский саммит по Украине, на котором собрались представители 18 стран и международных объединений, включая Евросоюз и НАТО.

    Европейский саммит по Украине открыл свои двери в лондонском особняке Ланкастер-хаус, сообщает ТАСС. Организованный премьер-министром Британии Киром Стармером саммит собрал в воскресенье днем лидеров и представителей восемнадцати стран и международных объединений для обсуждения ситуации на Украине.

    Среди участников саммита значатся лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции. Также в мероприятии принимают участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Президент Украины Владимир Зеленский также прибыл на саммит.

    Турцию на встрече представляет министр иностранных дел Хакан Фидан. Кроме того, в числе участников был замечен посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Основной целью саммита является обсуждение текущей ситуации на Украине и выработка совместных решений и стратегий.

    Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил, что в саммите по Украине в Британии в воскресенье могут принять участие представители 18 стран.

    Стармер примет в Лондоне лидеров Европы, включая Владимира Зеленского, для обсуждения гарантий безопасности для Украины в случае перемирия с Россией.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев раскритиковал европейских лидеров за поддержку Владимира Зеленского, сравнив Европу с немощной старухой, нуждающейся в американской опеке.

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    3 марта 2025, 05:45 • Новости дня
    Зеленский продолжил ругаться с властями США

    Зеленский резко ответил на критику со стороны американского сенатора Грэма

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в России в список террористов и экстремистов) нужно получить украинское гражданство, если он хочет иметь голос в вопросах украинского президентства.

    «Я могу дать гражданство Украины, и он станет гражданином нашей страны», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Sky News.

    Зеленский отметил, что только в этом случае готов будет выслушать мнение сенатора «как гражданина Украины» по вопросу о том, кто должен быть украинским президентом. Зеленский подчеркнул, что президента Украины выбирают «не в доме Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), а на Украине».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поссорился с главой американского государства прямо в Белом доме в Вашингтоне. Американский сенатор, ранее поддерживавший Киев, призвал Зеленского уйти в отставку после его конфликта с президентом США.

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    3 марта 2025, 05:55 • Новости дня
    Париж и Лондон захотели остановить воздушные и морские удары на Украине

    Макрон сообщил о предложении Парижа и Лондона объявить мораторий на воздушные и морские удары на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Франция и Британия выступили с инициативой ввести месячный мораторий на военные действия на Украине, который коснется воздушного пространства и моря, но не будет затрагивать наземные операции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон отметил, что мораторий распространялся бы и на удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что предложение не затрагивает боевые действия на земле. Он объяснил это тем, что протяженность линии фронта сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта, и соблюдение прекращения огня на таком большом участке было бы «крайне сложно» контролировать.

    Также французский лидер выразил надежду на восстановление диалога между лидерами США и Украины, передает ТАСС со ссылкой на Le Figaro.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон заявил, что европейские войска не будут направлены на Украину, пока не обеспечено надежное перемирие и не проведены «многонедельные переговоры». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина должна стать «стальным дикобразом», которого «не сможет переварить противник». Канцлер Германии Олаф Шольц заявил: «В основе любого будущего мирного устройства должно лежать то, что Украина может защитить себя и имеет сильную армию».

    Коментарии (5)
    3 марта 2025, 01:25 • Новости дня
    Зеленский выразил желание подписать сделку по украинским ресурсам с США
    Зеленский выразил желание подписать сделку по украинским ресурсам с США
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил уверенность в возможности подписания соглашения с США по редкоземельным металлам.

    «Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что верит в возможность спасения своих отношений с президентом США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Reuters.

    Как отмечает Reuters, Зеленский «верит, что США также будут готовы» подписать соглашение.

    «Наша политика – продолжать, что было в прошлом, мы настроены конструктивно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).

    Он заявил: «Если мы согласились подписать сделку по минералам, мы готовы подписать ее». Зеленский также добавил, что соглашение, которое находится на стадии переговоров, будет подписано, если обе стороны будут готовы к этому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента США Кит Келлог призывал подписать сделку по ресурсам в Киеве, но глава офиса Зеленского Андрей Ермак настоял на ее подписании в Белом доме. Однако после публичной ссоры в Белом доме между американским лидером и Зеленским подписание сделки было отменено.

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    2 марта 2025, 22:17 • Новости дня
    Канада ввела новые санкции против России

    Трюдо объявил о новых санкциях Канады против России

    Tекст: Антон Антонов

    Оттава расширила антироссийские санкционные списки, в них внесли в том числе ряд «военизированных организаций», сообщил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

    «Премьер-министр объявил о новых санкциях против десяти физических лиц и 21 организации», – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Трюдо по итогам саммита по Украине в Лондоне.

    Санкции введены, в частности, против «военизированных организаций и их лидеров». Указывается, что всего в антироссийских санкционных списках уже свыше 3 тыс. физлиц и организаций.

    В конце февраля США продлили срок действия связанных с ситуацией на Украине санкций против России еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. ЕС также ввел новый, 16-й, санкционный пакет.

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    2 марта 2025, 15:42 • Новости дня
    Сийярто заявил о нарушении ЕС гарантий энергобезопасности Венгрии

    Сийярто обвинил Еврокомиссию в нарушении гарантий энергобезопасности Венгрии

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что Еврокомиссия нарушила гарантии энергобезопасности Венгрии, что отразится на ее позиции в отношении Украины, особенно после удара беспилотником по компрессорной станции газопровода «Турецкий поток».

    Сийярто направил письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас, в котором заявил о нарушении Еврокомиссией гарантий энергобезопасности Венгрии. Сийярто отметил, что Брюссель нарушил две из четырех предоставленных гарантий, передает ТАСС.

    Одна из нарушенных гарантий касается переговоров о возобновлении транзита российского газа через Украину, на которые не были приглашены представители Венгрии, несмотря на обещания. Министр также указал, что Еврокомиссия гарантировала, что Украина не будет атаковать инфраструктуру, используемую для поставок энергоносителей в ЕС.

    По словам Сийярто, вопреки этим гарантиям, в ночь на 28 февраля Украина нанесла удар беспилотником по компрессорной станции «Русская» газопровода «Турецкий поток». Сийярто подчеркнул, что эти вопросы будут влиять на позицию Венгрии при принятии решений в ЕС по вопросам, касающимся Украины.

    Напомним, российская система ПВО отразила атаку трех украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил попытку Киева атаковать эту компрессорную станцию.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Анкара может воздействовать на Украину в связи с атакой на объект «Турецкого потока».

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    2 марта 2025, 22:46 • Новости дня
    Швеция и Канада не исключили отправки войск на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Швеция согласна предоставить Украине гарантии безопасности при поддержке США, сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки на Украину канадских военных ради «миротворческой миссии».

    Отвечая на вопрос о возможности отправки шведских военных на Украину, Кристерссон заявил: «Это нужно делать при наличии американской поддержки и американских гарантий безопасности». По его словам, должны быть «заслуживающие доверия структуры», передает ТАСС со ссылкой на ТТ.

    После встречи в Лондоне лидеров 19 стран Европы и Канады Кристерссон заявил, что все они поддерживают Украину, для которой согласны «сделать еще больше».

    Трюдо, комментируя возможность отправки военных, сказал, что данный вопрос, как и остальные возможные меры, «находится на рассмотрении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Cpac.

     «Мы намерены продолжать необходимую поддержку Украины, что бы ни потребовалось и так долго, как будет нужно», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейский план по размещению на Украине до 30 тыс. европейских солдат предусматривает, что они будут дислоцироваться в городах, портах и на инфраструктурных объектах, включая атомные станции. Однако Германия считает преждевременным обсуждение отправку военных ЕС на Украину, а Польша и Прибалтика передумали отправлять войска.

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    3 марта 2025, 05:24 • Новости дня
    Джонсон предложил жителям Украины поменять главу государства

    Спикер Палаты представителей США Джонсон предложил Зеленскому «прийти в себя»

    Tекст: Антон Антонов

    Если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой, заявил спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.

    Джонсон подчеркнул необходимость изменения сложившейся ситуации. «Либо ему нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это», – приводит слова Джонсона РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

    По мнению Джонсона, это должно решаться самими украинцами, а Зеленский обязан принимать меры для достижения мирного урегулирования и «делать то, что необходимо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после устроенного Зеленским скандала в Белом доме, Джонсон заявил, что новая американская администрация не позволит использовать США или проявлять к Вашингтону неуважение.


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    3 марта 2025, 03:15 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась у Трюдо, кто будет защищать Канаду от США

    Захарова в ответ на слова Трюдо о возможной отправке военных на Украину спросила, кто будет защищать Канаду от США

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы правительства Канады Джастина Трюдо о том, что его страна рассматривает возможность отправки военных на Украину.

    «А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север?» – спросила Захарова в Telegram, предположив, что этим, возможно, займутся «сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы».

    Напомним, Трюдо заявил о «рассмотрении» возможности отправки на Украину канадских военных ради «миротворческой миссии». Президент США в ходе встречи с Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США.


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    3 марта 2025, 00:41 • Новости дня
    Зеленский встретился с Карлом III

    Карл III принял Зеленского в поместье Сандрингем в Англии

    Tекст: Антон Антонов

    Король Британии Карл III принял украинского лидера Владимира Зеленского в поместье Сандрингем в английском графстве Норфолк, сообщило PA.

    Зеленский прибыл на встречу на вертолете после участия в другой встрече по Украине, прошедшей в особняке Ланкастер-хаус в Лондоне. Зеленский и британский монарх провели около часа за чаем. Сообщается, что аудиенция прошла в теплой и дружественной обстановке, передает ТАСС со ссылкой на PA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский поссорился с президентом США прямо в Белом доме в Вашингтоне. В итоге переговоры были свернуты, а украинскую делегацию выпроводили из Белого дома.


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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    • Третья мировая война как цель Украины

      Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что, по его мнению, третья мировая война уже началась. Для главы украинской разведки это сильное заявление. Однако он выдает желаемое за действительное.

    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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