Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.31 комментарий
Зеленский заявил, что «сменить» его будет непросто
Зеленский не исключил участия в выборах президента Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для его отстранения от власти нужно будет не только провести выборы на Украине, но и не допустить его участия.
Зеленский заявил, что что «сменить» его «будет непросто», для этого недостаточно будет провести выборы. «Потребуется не допустить моего участия. А это будет немного сложнее», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на Sky News.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявлял о готовности покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО. Новым поводом для разговоров о его отставке стала публичная ссора Зеленского с президентом США прямо в Белом доме.