Отец пострадавшего на эскалаторе в Екатеринбурге ребенка рассказал о его состоянии

Отец пострадавшего в ТЦ Екатеринбурга ребенка рассказал о его состоянии

Tекст: Ирма Каплан

«У нас ребенок в реанимации, пока нас к нему не пускают, мы знаем, что он из медикаментозного сна выведен», – рассказал порталу E1.ru отец мальчика.

Он уточнил, что кисть ребенка спасти не удалось.

По словам мужчины, которого не было на месте происшествия, жена была одна с двумя детьми. Понять произошедшее он пока сам не в состоянии.

«Я прилетел, мы доставали вместе, достали ее с боку эскалатора из отсека, куда мусор всякий проваливается. Где-то зажало. Под перилами с правой стороны половину эскалатора разобрали. Скорее всего, он положил руку на лесенку, а она сложилась», – объяснил он.

По данным портала, родители ребенка фигуристы, тренеры «Национальной лиги фигурного катания». В семье трое детей.

Днем ранее в екатеринбургском ТЦ «Ботаника Молл» их ребенок получил травмы, попав рукой в эскалатор при спуске.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по факту травмирования ребенка на эскалаторе в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело.