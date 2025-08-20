Отец пострадавшего на эскалаторе в Екатеринбурге ребенка рассказал о его состоянии

Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Отец пострадавшего в ТЦ Екатеринбурга ребенка рассказал о его состоянии
Пострадавший на эскалаторе в ТЦ «Ботаника Молл» на юге Екатеринбурга ребенок перенес операцию, но спасти его руку врачи не смогли, рассказал отец мальчика.
«У нас ребенок в реанимации, пока нас к нему не пускают, мы знаем, что он из медикаментозного сна выведен», – рассказал порталу E1.ru отец мальчика.
Он уточнил, что кисть ребенка спасти не удалось.
По словам мужчины, которого не было на месте происшествия, жена была одна с двумя детьми. Понять произошедшее он пока сам не в состоянии.
«Я прилетел, мы доставали вместе, достали ее с боку эскалатора из отсека, куда мусор всякий проваливается. Где-то зажало. Под перилами с правой стороны половину эскалатора разобрали. Скорее всего, он положил руку на лесенку, а она сложилась», – объяснил он.
По данным портала, родители ребенка фигуристы, тренеры «Национальной лиги фигурного катания». В семье трое детей.
Днем ранее в екатеринбургском ТЦ «Ботаника Молл» их ребенок получил травмы, попав рукой в эскалатор при спуске.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по факту травмирования ребенка на эскалаторе в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело.