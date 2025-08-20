Прокуратура начала проверку после госпитализации пассажирки поезда Волгоград – Москва

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ведомства, женщине стало плохо во время поездки, передает РИА «Новости». Прокуратура отметила, что при необходимости будут приняты меры реагирования.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», пассажирка поезда потеряла сознание в пути. Медики прибыли утром в Липецке, однако, по информации канала, подумали, что женщина просто спит. В Москве дочь вынесла мать без сознания из вагона, после чего женщину доставили в больницу.

Сейчас, по данным канала, пассажирка находится в столичной больнице в состоянии комы.

