Прокуратура начала проверку после госпитализации пассажирки поезда Волгоград – Москва
Транспортная прокуратура начала проверку по факту ухудшения состояния здоровья пассажирки поезда Волгоград – Москва, которая впала в кому.
По данным ведомства, женщине стало плохо во время поездки, передает РИА «Новости». Прокуратура отметила, что при необходимости будут приняты меры реагирования.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», пассажирка поезда потеряла сознание в пути. Медики прибыли утром в Липецке, однако, по информации канала, подумали, что женщина просто спит. В Москве дочь вынесла мать без сознания из вагона, после чего женщину доставили в больницу.
Сейчас, по данным канала, пассажирка находится в столичной больнице в состоянии комы.
