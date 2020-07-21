Появился новый вид мошенничества в интернете с помощью сериалов Netflix

«Лаборатория Касперского» с января 2019 года по апрель 2020 года обнаружила более 22 тыс. попыток заражения устройств вредоносными файлами, в названии которых упоминался Netflix.

«Злоумышленники добавляют названия популярных шоу в рекламные и вредоносные программы, а также используют их для проведения фишинговых атак», – передает РИА «Новости» сообщение антивирусной компании.

Уточняется, что чаще всего в качестве «приманки» злоумышленниками использовались сериалы «Очень странные дела», «Ведьмак», «Половое воспитание», «Оранжевый – хит сезона». В числе найденных вредоносных файлов были трояны с разного рода функционалом, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, а также программы-шпионы, с помощью которых можно красть фотографии пользователей и пароли от онлайн-банкинга.

Кроме того, эксперты обнаружили вредоносное и нежелательное ПО, мимикрирующее под сервисы и онлайн-кинотеатры, популярные в России, такие как «КиноПоиск HD», Okko, IVI.

«Пользователи все активнее осваивают стриминговые сервисы. В период пандемии интерес к онлайн-кинотеатрам был особенно высоким, ведь многие из этих ресурсов открывали бесплатный доступ к большому количеству фильмов и сериалов. Популярность таких платформ злоумышленники стараются обернуть в свою пользу. Поэтому мы хотим напомнить, что лучше смотреть сериалы и фильмы на официальных площадках», – приводятся в сообщении слова эксперта по кибербезопасности Антона Иванова.

«Лаборатория Касперского» порекомендовала заходить на стриминговые ресурсы только через официальные сайты или приложения и не скачивать файлы с неофициальных ресурсов, а также установить надежное защитное решение.

Ранее «Лаборатория Касперского» проанализировала более 2 тыс. новых сайтов – из них 1,8 тыс. признаны потенциально опасными. Эксперты по цифровой безопасности предупредили пользователей Сети о резкой активизации хакеров.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин заявлял о «росте активности киберпреступников». По его словам, больше 90% успешных атак «проводятся с использованием методов социальной инженерии».