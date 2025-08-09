Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Ударом «Искандера» уничтожены до 20 военных ВСУ в Черниговской области
В результате удара комплексов «Искандер» под Стахорщиной в Черниговской области ликвидированы несколько грузовиков с техникой и вооружением, а также до 20 украинских военных, видео публикует Минобороны.
Как сообщает Telegram-канал Минобороны РФ, в районе села Стахорщина Черниговской области нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер».
В результате атаки уничтожены несколько большегрузных автомобилей, перевозивших военную технику и вооружение.
По информации ведомства, при ударе также ликвидированы до 20 военнослужащих ВСУ, находившихся в районе поражения.
Ранее Минобороны России показало удар Су-34 по пункту дислокации подразделения ВСУ.
Минобороны России также продемонстрировало удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по лагерю ВСУ в Черниговской области.