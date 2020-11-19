Эксперт: Запад использует Навального для борьбы с «Северным потоком – 2»

«Дело Навального было создано для того, чтобы принудить Германию к отказу от «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Так он прокомментировал призыв Палаты представителей США ввести санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

«Изначально вся эта история с якобы отравлением Навального была направлена на то, чтобы создать моральную площадку давления на Германию в целом и на канцлера Ангелу Меркель в частности. Меркель, со своей стороны, была не очень осторожна и доверилась тем людям, которые пишут ей доклады», – считает эксперт Института коммуникационного менеджмента ВШЭ Марат Баширов.

«А сейчас оказывается, что доказательств отравления нет, сам Навальный жив, здоров, и находится в Германии на содержании немецкого бюджета с точки зрения охраны и проживания», – отметил политолог.

«Сложившаяся ситуация с призывом ввести санкции – логическое завершение этой истории, вишенка на торте. Сейчас посмотрим, как Германия будет крутиться. Скорее всего, они будут говорить о том, что у них есть немецкий суверенитет, и они не должны подчиняться Вашингтону. Но тем не менее они будут топтаться на месте», – прогнозирует эксперт.

«Что касается самого Навального, то он ничего не решает. Блогер находится в цепких руках кураторов, как Буратино. Ему некуда деваться. Если бы он был нормальным оппозиционером, он бы разделял интересы своей страны. А в интересах России, чтобы «Северный поток – 2» был достроен и работал. Но Навальный не может этого признать, хотя где-то в душе он это наверняка понимает», – заключил собеседник.

Накануне Палата представителей американского Конгресса приняла резолюцию, в которой призвала администрацию США ввести санкции против России из-за инцидента с российским блогером Алексеем Навальным.

Резолюция не имеет юридической силы, она носит рекомендательный характер. Такие документы являются для конгрессменов средством выразить позицию по тому или иному вопросу. Белый дом может проигнорировать резолюцию.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что противники проекта «Северный поток – 2» используют инцидент с блогером Алексеем Навальным, чтобы добиться остановки строительства газопровода.

В то же время на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД России Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.