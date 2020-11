Ставшая вдовой блогер Диденко захотела устроить вечеринку с бассейном Иностранные сайты планируют наказывать в России за цензуру 19 ноября 2020, 08:51

Фото: Carsten Rehder/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

В Госдуму собираются внести законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ, сообщил знакомый с текстом документа источник. Источник сообщил, что авторами законопроекта выступили парламентарии от разных фракций. Иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, передает РИА «Новости». «Принципов в законе прописано несколько. Первый – это ограничение доступа. Когда, например, блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй – когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности», – пояснил источник. Среди ответных мер, которые планируется вводить за цензуру – блокировка, замедление трафика и штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора. Решение о мерах будут принимать по согласованию с МИД: «Это важно, поскольку если речь будет идти об иностранных компаниях, то необходимо понимать внешнеполитические все обстоятельства и принимать такие решения, в том числе отталкиваясь и от позиции МИД». Ранее Роскомнадзор попросил Федеральное собрание закрепить в законодательстве меры по защите россиян от цензуры на иностранных интернет-ресурсах. Напомним, в начале сентября YouTube ограничил доступ к фильму-расследованию журналиста ВГТРК Александра Рогаткина «Беслан» о событиях, связанных с захватом бесланской школы в 2004 году. Фильм оказался доступен только для аудитории старше 18 лет, хотя ранее был показан в эфире телеканала «Россия 1». Позднее видеохостинг запретил фильм-расследование издания «Украина.ру» о гибели в 2014 году лайнера MH17. Однако в этом случае требование Роскомнадзора к компании Google LLC вернуть доступ к заблокированному фильму было выполнено. Ведомство также потребовало от Google снять ограничения на просмотр документального фильма «USA 2020: Up in arms» на YouTube-канале телеканала RT, но американская компания пока медлит с ответом. В ноябре Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения в отношении YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Эксперт перечислял газете ВЗГЛЯД возможности России для противодействия цензуре в западных соцсетях.