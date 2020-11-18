Минздрав разрешил пострегистрационное исследование второй вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения выдало центру «Вектор» разрешение на пострегистрационное клиническое исследование вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

«Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое сравнительное рандомизированное исследование переносимости, безопасности, иммуногенности и профилактической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 с участием 3 тысяч добровольцев в возрасте от 18 лет (III-IV фаза)», – приводит РИА «Новости» сообщение из реестра клинических испытаний, опубликованного на сайте Минздрава.

Из данных реестра следует, что пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» завершатся в июне 2021 года.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.