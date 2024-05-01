В Московской области началась акция «Бессмертный полк на транспорте»

Добровольцы регионального отделения «Бессмертного полка России» в ходе акции вручали пассажирам Георгиевские ленты и закладки для книг с героическими историями боевых и трудовых достижений участников Великой Отечественной войны, чья жизнь была связана с Московской областью.

Сбор историй с семейными героями жителей для участия в акции «Бессмертный полк на транспорте» начался в канун дня окончания Битвы за Москву. Акция проводится региональным отделением общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» в Московской области совместно с АО «Мострансавто» при поддержке правительства Московской области.

«Второй год подряд семейные герои жителей Московской области будут сопровождать пассажиров по маршрутам Подмосковья. В прошлом году в автобусах было расклеено 500 портретов, в этом – уже 2,5 тыс. Акция очень востребована, всего лишь за несколько дней жители прислали более 3 тыс. историй с фотографиями семейных героев – все они будут размещены в архиве «Бессмертного полка России» на сайте polkrf.ru. Мой прадед – уроженец Яхромы, поэтому отправится по маршрутам в Дмитровском округе», – рассказал глава штаба «Бессмертного полка» в Московской области, член Общественной палаты Московской области Валерий Анисимов.

Анисимова Анатолий Емельянович – участник сражений на Курской дуге. В боях 7 июля 1943 года близ села Кашары Курской области совершил подвиг и был награжден медалью «За отвагу», он не вернулся домой с войны.

АО «Мострансавто» один из крупнейших автобусных перевозчиков в России, ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. В прошлом году автобусы с портретами семейных героев жителей Подмосковья курсировали с 9 по 13 мая, в текущем году акция «Бессмертный полк в автобусах» пройдет с 1 по 12 мая.

«Мы благодарны жителям Московской области, которые передали истории и портреты своих семейных героев. В этом году снова проводим акцию с привязкой к городским округам, в которых проживают семьи героев, или откуда уходили на фронт участники войны», – сказал начальник управления по связям с общественностью АО «Мострансавто» Евгений Богук.