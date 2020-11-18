Обама назвал неудачу своего президентства

Бывший президент США Барак Обама рассказал о главных неуспехах своего президентства, в том числе о «сирийской трагедии» и попытках убедить международное сообщество сохранить Сирию единой.

Обама заявил в интервью немецкому телеканалу ntv, что в области внешней политики ему «все еще причиняет страдания трагедия в Сирии», передает РИА «Новости».

«Во время «арабской весны» в центре внимания оказался Египет, затем Ливия, между тем начала также разваливаться Сирия. Я был не в состоянии привлечь международное сообщество к тому, чтобы не дать Сирии распасться. Я не могу перестать думать о человеческих страданиях, которые за этим последовали», – сказал он.

Также к неудачам бывший президент США отнес то, что ему не удалось распространить собственную популярность на Демократическую партию.

«И даже после моего переизбрания мы не отыграли большинство в конгрессе. Мои руки были связаны крепче, чем я хотел, при принятии законов», – отметил экс-президент.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток.