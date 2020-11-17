Суд приговорил убийцу следователя Шишкиной к 14 годам заключения

Московский областной суд приговорил к 14 годам колонии Абдулазиза Абдулазизова, убившего следователя МВД Евгению Шишкину в октябре 2018 года, рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Приговором суда Абдулазизову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы», – передает слова Петренко РИА «Новости».

Абдулазизова был обвинен в незаконном приобретении оружия и заказном убийстве, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Сообщается, что во время следствия он признал вину в убийстве Шишкиной. Также уточняется, что следователи нашли в Москве-реке пистолет, на котором обнаружили следы Абдулазизова.

Шишкина была убита 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Московской области рядом со своим домом. По версии следствия Абдулазизов выстрелили в женщину несколько раз. В январе СК завершил расследование дела об убийстве Шишкиной, мотивом преступления была месть.

Следователи считают заказчиком преступления IT-специалиста Ярослава Сумбаева, который в 2018 году привлек для поджога автомобиля Шишкиной Ивана Кочеткова – его задержали в Грузии. После этого в одном из мессенджеров он направлял ей текстовые сообщения, содержащие угрозы. Затем, когда Сумбаев решил организовать убийство Шишкиной, Кочетков был привлечен им в качестве пособника для сбора информации о следователе. Он также разработал план путей отхода исполнителя убийства с места преступления

В ноябре 2018 года Сумбаев был задержан с поддельным паспортом в Грузии, впоследствии экстрадирован в Россию. Сейчас находится под стражей, расследование в отношении него продолжается.