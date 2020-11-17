Украинский депутат решил «потроллить» Раду новым законопроектом

Взгляд
17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 08:49  |  vz.ru
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Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

Для СПГ наступают тяжелые времена REUTERS/Issei Kato
Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента России на рынке газа? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Какие народы должна спасать Россия

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Нашим приоритетом должен быть здоровый национальный эгоизм. Забота прежде о собственных интересах, о русской глубинке, о русских дорогах и заводах, о русских людях. Особенно в том случае, если мы хотим во что-либо вмешаться за рубежом. Подробности...
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Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл

Сергей Лукьяненко, писатель
И не думайте, что можно убежать куда-то. Король Гугл смотрит на вас в микроскоп. Вы же любили киберпанк? Корпорации, люди-винтики в социальном механизме. У каждого розетка в черепе. Подробности...
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Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Байден сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО. Подробности...
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Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Как изменятся отношения между Москвой и Кишиневом после избрания Майи Санду на пост президента Молдавии?
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    Украинский депутат решил «потроллить» Раду новым законопроектом

    17 ноября 2020, 08:12

    Текст: Евгения Шестак

    Депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский намерен «потроллить» парламент, подав законопроект об увеличении числа парламентариев для кворума.

    Он предлагает по аналогии с предложением увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава, расширить и депутатский кворум. Сейчас для кворума необходимо 226 депутатов, Дубинский предлагает увеличить его численно почти в два раза – до 400 парламентариев, передает «112 Украина»

    «Я хочу просто ради троллинга, чтобы показать идиотичность таких конструкций (увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава) и таких попыток что-то заблокировать, кривых абсолютно, хочу зарегистрировать законопроект», – заявил Дубинский.

    В Верховной раде зарегистрировано несколько законопроектов, которые касаются работы Конституционного суда. В частности, представители «Голоса» предлагают увеличить кворум Конституционного суда, необходимый для принятия решения. Также есть предложения лишить КС государственного финансирования до изменения состава суда, несмотря на закрепленную в конституцию гарантию.

    На прошлой неделе прекратилась работа КС Украины, это случилось из-за отсутствия кворума после отказа четырех судей участвовать в заседаниях.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом.

    Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Президент заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада».

    По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.


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