Украинский депутат решил «потроллить» Раду новым законопроектом

Депутат Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский намерен «потроллить» парламент, подав законопроект об увеличении числа парламентариев для кворума.

Он предлагает по аналогии с предложением увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава, расширить и депутатский кворум. Сейчас для кворума необходимо 226 депутатов, Дубинский предлагает увеличить его численно почти в два раза – до 400 парламентариев, передает «112 Украина».

«Я хочу просто ради троллинга, чтобы показать идиотичность таких конструкций (увеличить кворум судей Конституционного суда до 90% состава) и таких попыток что-то заблокировать, кривых абсолютно, хочу зарегистрировать законопроект», – заявил Дубинский.

В Верховной раде зарегистрировано несколько законопроектов, которые касаются работы Конституционного суда. В частности, представители «Голоса» предлагают увеличить кворум Конституционного суда, необходимый для принятия решения. Также есть предложения лишить КС государственного финансирования до изменения состава суда, несмотря на закрепленную в конституцию гарантию.

На прошлой неделе прекратилась работа КС Украины, это случилось из-за отсутствия кворума после отказа четырех судей участвовать в заседаниях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом.

Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Президент заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада».

По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.