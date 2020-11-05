КС Украины прекратил работу из-за отсутствия судей

Работа Конституционного суда Украины парализована из-за отсутствия кворума после отказа четырех судей участвовать в заседаниях, заявила в четверг представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря в эфире телеканала «Украина 24».

«То, что судьи покинули заседание, означает то, что у Конституционного суда нет кворума, кворум – это 12 судей. Если взять, что сейчас у нас есть 15 избранных судей, четверо покинули заседание, остается 11 судей, то есть суд парализован, решения он принимать не сможет», – передает ее слова РИА «Новости».

Совгиря уточнила, что судьи покинули пленарное заседание, на котором рассматривался вопрос трактования конституции по вопросам земли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал фракцию «Слуга народа» поддержать законопроект о досрочном прекращении полномочий судей Конституционного суда (КС) Украины. Он допустил возможность роспуска Рады в случае начала реального политического конфликта с парламентом.

После этого парламентская фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинила Зеленского в попытке узурпации власти на Украине.

Глава КС Украины предостерег Зеленского от конституционного переворота. Президент заявил, что «демарш Конституционного суда Украины – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов» – «чертей из политического ада».

По мнению экспертов, на Украине начался конфликт ветвей власти. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля.