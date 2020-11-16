МИД Армении опроверг заявление Пашиняна об обсуждении Шуши в мирном процессе по Карабаху

МИД Армении опроверг заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что в ходе мирного процесса обсуждался вопрос принадлежности города Шуши в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян.

«В ходе мирного процесса вопрос Шуши не обсуждался», – передает ТАСС ее заявление.

Ранее сообщалось, что в воскресенье Россия развернула в Степанакерте спецгруппу гуманитарного реагирования. В тот же день главы МИД России и Азербайджана обсудили привлечение в Карабах международных организаций, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Программу развития ООН, ЮНЕСКО и Международный комитет Красного Креста «в целях содействия постконфликтному восстановлению, решению гуманитарных задач, сохранению религиозного и культурного наследия в регионе».

В субботу в Минобороны России подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев. В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Карабахе.