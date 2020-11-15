Россия развернула в Степанакерте спецгруппу гуманитарного реагирования

Минобороны начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября 2020 года в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра», – передает заявление российского военного ведомства РИА «Новости».

Группа обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах. Уточняется, что 14 ноября через Лачинский коридор сопроводили девять автобусов (250 человек), 15 ноября осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 человек).

«Формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 года, с указанной даты Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования», – отметили в Минобороны.

В состав гуманитарного центра войдет группа МЧС России, в настоящее время идет ее перебазирование. «Сегодня, 15 ноября 2020 года, для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки Центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации», – сказано в сообщении.

Напомним, 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании Междведомственного центра гуманитарного реагирования по Карабаху.

Основной функцией Межведомственного центра является содействие возвращению граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания.

Также центр будет содействовать государственным органам Азербайджана и Армении по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в Карабахе и создания условий для нормальной жизнедеятельности населения.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.