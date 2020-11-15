Россия развернула в Степанакерте спецгруппу гуманитарного реагирования

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15 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:35  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Конфликт в Карабахе вскрыл серьезную уязвимость танков

В Карабахе Армения потеряла более 120 танков разных модификаций Петромарковский Дмитрий/ТАСС
Война в Карабахе показала – танк является легкой мишенью для ударных беспилотников. Всего за несколько недель боевых действий Ереван потерял более 120 боевых машин. Какие выводы должна сделать Россия по итогам этого конфликта и насколько сейчас российские танки защищены от ударных дронов и барражирующих боеприпасов противника? Подробности...
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Крах турецкой валюты бьет по амбициям Эрдогана

Именно так обычно выглядят производственные мощности турецких компаний REUTERS/Murad Sezer
Турецкая валюта, несмотря на все усилия властей, ставит все новые рекорды падения. За последний год курс турецкой лиры к доллару упал в полтора раза, и это стоило кресла очередному главе ЦБ государства. Почему турецкая экономика находится на грани масштабного кризиса и как на это влияют внешнеполитические авантюры президента страны Эрдогана? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Антифеминизм еще хуже, чем феминизм

Дарья Верясова, писатель, историк
Нормальные мужчины боятся феминисток именно потому, что самый яркий и скандальный антифеминизм вызывает у них, мягко говоря, непонимание. Настоящие мужчины, возможно, вообще не поймут, о чем сыр-бор. Подробности...
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Трезвомыслящих тоже убивают

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Нельзя жить в цивилизованном обществе, как на войне, и видеть в каждом потенциального вора, насильника или убийцу. И нельзя пытаться переложить часть вины вора, насильника, убийцы на того, кого он обокрал, изнасиловал или убил. Хотя бы из чувства самосохранения. Подробности...
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Память о Зое Космодемьянской заходит и через селфи

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
18-летняя Зоя погибла не для того, чтобы мы скорбели, а именно для того, чтобы радовались. Начиная от газопровода в деревне, где ее убили, и вплоть до фэшн-съемок в музее ее имени. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Россия развернула в Степанакерте спецгруппу гуманитарного реагирования

       15 ноября 2020, 14:57
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    Минобороны начало формировать в Степанакерте Межведомственный центр гуманитарного реагирования, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

    «Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября 2020 года в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра», – передает заявление российского военного ведомства РИА «Новости».

    Группа обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах. Уточняется, что 14 ноября через Лачинский коридор сопроводили девять автобусов (250 человек), 15 ноября осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 человек).

    «Формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 года, с указанной даты Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования», – отметили в Минобороны.

    В состав гуманитарного центра войдет группа МЧС России, в настоящее время идет ее перебазирование. «Сегодня, 15 ноября 2020 года, для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки Центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Напомним, 13 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о создании Междведомственного центра гуманитарного реагирования по Карабаху.

    Основной функцией Межведомственного центра является содействие возвращению граждан, покинувших районы Нагорного Карабаха, в места их постоянного проживания.

    Также центр будет содействовать государственным органам Азербайджана и Армении по вопросам восстановления гражданской инфраструктуры в Карабахе и создания условий для нормальной жизнедеятельности населения.

    Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

    Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.


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