Бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь солдат наказали в Волгограде

Двоих солдат, бросавших шелуху от семечек в чашу Вечного огня в Волгограде, привлекли к ответственности.

«По факту надругательства над местами захоронения умерших (у Вечного огня на Аллее героев в городе Волгограде) со стороны военнослужащих воинской части, военная прокуратура Волгоградского гарнизона провела проверку, по результатам которой в адрес командования внесено представление об устранении нарушений закона, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности», – сообщили в военной прокуратуре Южного военного округа. Избранную меру наказания в прокуратуре не уточнили, передает ТАСС.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. Двоих мужчин задержали в Волгограде по подозрению в вандализме, ночью они грелись у памятника на Аллее героев и бросали в Вечный огонь шелуху от семечек.

Как сообщали в ГУ МВД по Волгоградской области, материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 214 УК РФ «Вандализм» передали военной прокуратуре. Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, месяц назад осквернение Вечного огня произошло в Липецке: пятеро местных жителей водили хоровод вокруг памятника, жгли венки, бросали в огонь окурки и справляли нужду. Установлено, что самому старшему из них 17 лет, остальные четверо – дети в возрасте от семи до девяти лет.