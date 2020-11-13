Кабмин Литвы сложил полномочия

Кабмин Литвы во главе с Саулюсом Сквернялисом вернул президенту Гитанасу Науседе вверенные правительству полномочия, сообщила президентская пресс-служба.

«Президент поручил правительству продолжать исполнять обязанности до назначения нового премьер-министра и формирования нового состава кабинета», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В пятницу приступил к работе вновь избранный в ходе состоявшихся в октябре двух туров голосования Сейм (парламент) Литвы. Согласно процедуре, после этого кабмин слагает полномочия, а глава государства в течение последующих 15 дней должен представить депутатам на утверждение кандидатуру премьера.

В октябре главная избирательная комиссия Литвы отклонила жалобу партии национальных меньшинств «Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей», которая указывала на грубые нарушения во время выборов в парламент страны, требуя аннулировать результаты первого тура.