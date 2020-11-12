МИД предостерег Азербайджан от двусмысленных заявлений в связи со сбитым Ми-24

МИД России исходит из того, что Азербайджан больше не допустит со своей стороны никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом с российским Ми-24, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«Ожидаем скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных. Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом», – заявили ТАСС в министерстве.

Ранее посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы заявил, что выводов по инциденту с российским МИ-24 пока нет. «На войне как на войне – всякое может быть», – сказал посол.

«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип «на войне как на войне», то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», – передает РИА «Новости» ответ МИД России.

Напомним, в понедельник два члена экипажа российского Ми-24 погибли, еще один пострадал при падении вертолета на территории Армении.

Как уточнили в Минобороны, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24.

МИД России позитивно оценило признание вины Азербайджаном в трагическом инциденте с Ми-24, обратив внимание на заверения Баку в том, что будет проведено оперативное расследование и виновные будут наказаны. Во вторник генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего.