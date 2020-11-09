Российский Ми-24 сбит из ПЗРК над Арменией

В результате падения российского вертолета на территории Армении погибли два члена экипажа, один получил травмы, сообщили в Минобороны России. Как уточнили в ведомстве, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

«Девятого ноября около 17.30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении», – передает сообщение Минобороны РИА «Новости».

В результате крушения погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Командованием 102-й военной базы России ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему российскому вертолету.

Нахичеванская автономная республика входит в состав Азербайджана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бои за карабахский город Шуша продолжаются.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.