Пашинян заявил о продолжении боев за Шушу

Бои за карабахский город Шуша продолжаются, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Бои за Шуши продолжаются», – написал Пашинян в Facebook.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что Шуша находится вне контроля карабахских сил, а Вооруженные силы Азербайджана находятся на подступах к Степанакерту. В Сети предположили, что Погосяна взломали.

Ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у села Каринтак близ Шуши проходит операция по ликвидации группировки ВС Азербайджана.

В Ереване заявили, что в ночь на понедельник Азербайджан нанес удары кассетными боеприпасами по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.