Ереван заявил о проведении операции по ликвидации группировки ВС Азербайджана близ Шуши

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у села Каринтак близ Шуши проходит операция по ликвидации группировки ВС Азербайджана.

«Группировка (ВС Азербайджана), обнаруженная на каринтакском направлении, уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами. Враг несет большие потери», – передает РИА «Новости» слова Ованнисяна.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.