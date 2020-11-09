В Карабахе заявили о потере Шуши и приближении войск Азербайджана к Степанакерту

Вооруженные силы Азербайджана находятся на подступах к Степанакерту, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

«Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже под угрозой существование столицы. Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим, был сохранен Арцах [самоназвание Карабаха], нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта. Это реальный и надежный залог успеха», – говорится в сообщении Погосяна в Facebook.

Он добавил, что весь город Шуша находится вне контроля карабахских сил. «Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуша полностью вне нашего контроля. Все обнадеживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы ничего, кроме отрыва от чувства реальности, нам не дают», – написал пресс-секретарь.

Между тем пользователи соцсети предполагают, что страницу Погосяна взломали, так как сам он написать подобные сообщения не мог, считают комментаторы.

«Ваграм не мог такое написать! Это, похоже, взломали его страницу. Не верю!» – пишет пользователь под ником Анжела Аракелян.

«Одну из официальных страниц властей Карабаха в Facebook, кажется, взломали и разместили информацию о потере Шуши. Не торопитесь с выводами и ждите официальной информации», – добавила Ани Агабабян.

«Такую новость не напишут в фб, а выйдут и снимут видео, и это сделает президент Арцаха. Страницу взломали, ясное дело, хватит паниковать. Где ваши мозги», – написала Лейла Мехтиева.

Министерство обороны Азербайджана в свою очередь публикует видеозапись из Шуши, который находится под контролем азербайджанских ВС.

Ранее представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у села Каринтак близ Шуши проходит операция по ликвидации группировки ВС Азербайджана.

В Ереване заявили, что в ночь на понедельник Азербайджан нанес удары кассетными боеприпасами по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.