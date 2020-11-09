Армения заявила об ударах кассетными боеприпасами по Степанакерту

Азербайджан нанес удары кассетными боеприпасами по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту, сообщил Единый армянский информцентр при кабмине Армении.

«Ночью в населенных пунктах, за исключением Степанакерта, было относительно спокойно. Враг после полуночи несколько раз обстрелял Степанакерт кассетными ракетами дальнего действия, повреждены гражданские инфраструктуры», – отмечает инфоцентр в Facebook со ссылкой на госслужбу по чрезвычайным ситуациям НКР.

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении оставили позиции на Ходжавендском направлении в зоне боевых действий в Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.