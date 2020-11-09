Баку заявил о захвате «некоторых рубежей» в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении оставили позиции на Ходжавендском направлении в зоне боевых действий в Карабахе.

Как утверждают в Баку, в результате наступления «противнику были нанесены тяжелые удары». «На этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника. Понесший большие потери противник бежал, оставив некоторые рубежи», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

В качестве доказательства Минобороны Азербайджана привело следующие видеокадры.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

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